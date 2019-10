Endométriose et maternité : tomber enceinte malgré la maladie

L'endométriose touche environ une femme sur 10. Une maladie gynécologique encore mal diagnostiquée et qui provoque de violentes douleurs. Peut-on et qui pose questions sur l'envie et la possibilité de devenir maman. Quels sont donc les freins à une grossesse ? Y-a-t-il des riques particuliers à l'accouchement ? Les symptômes douleureux reviennent-ils forcément après la naissance ? Le n°194 du magazine L'Enfant et la vie (sept.-nov. 2019) consacre un article au thème : "Endométriose et maternité : un chemin complexe".



qu'est-ce que l'endométriose ?

L'endométriose concerne l'endomètre : la muqueuse située à l'intérieur de l'utérus, qui se détache tous les mois pour donner les règles. En cas d'endométriose, les cellules de cette muqueuse sortent de l'utérus et s'installent sur d'autres organes, comme les trompes, les ovaires ou le péritoine, mais aussi parfois les intestins. Dans certains cas, assez rares il faut le souligner, les cellules de l'endomètre peuvent aller jusqu'au cerveau.

Même installées en dehors de l'utérus, "ces cellules réagissent au cycle menstruel de la même façon de l'endomètre", explique le Dr. Claire-Marie Roger. "Ce qui fait que les patientes, à chaque fois qu'elles vont avoir leurs règles, vont aussi avoir une inflammation qui va se développer sur ces nodules d'endométriose extopiques, ce qui va entraîner de l'inflammation, des douleurs, des saignements à l'intérieur du ventre, le développement éventuel de kistes à l'intérieur des ovaires."



Une maladie mal connue

D'une femme à l'autre, l'intensité de la douleur et le types de symptômes sont très variables. Quant aux causes de l'endométriose, il y en a plusieurs, on évoque notamment l'hérédité. Reste que la plupart des femmes atteintes d'endométriose ont des règles douloureuses et éprouvent aussi de la fatigue ou des troubles digestifs.

"On minimise les souffrances des femmes", constate Élisabeth Martineau. Croire que les douleurs au moment des règles sont normales, c'est encore le cas de nombreuses femmes. Yasmine Candau, présidente d'EndoFrance, a ressenti de violentes douleurs dès l'âge de 16 ans. De consultations en échographies, "il a fallu attendre sept ans pour qu'un médecin prononce le mot endométriose".

Peut-on tomber enceinte malgré l'endométriose ?

"Puisque c'est une maladie qui est hormono-sensible, dépendante du cycle hormonal, dit la gynécologue, le premier traitement à mettre en place c'est une contraception hormonale, qui permettra de freiner le volume des règles, voire de les arrêter totalement, de permettre à la patiente de ne plus avoir ces règles douloureuses." Mais dès lors que la femme atteinte d'endométriose a un désir de grossesse, la question du traitement se pose bien sûr différemment.

