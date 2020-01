Enfants: comment choisir ses premières lunettes ?

"Bigleux, binoclard, intello". il est loin le temps où porter des lunettes à l'école était objet de moqueries. Pour autant, comment bien les choisir ? Solidité, morphologie du visage, tendances mode, quels sont les critères à prendre en compte ? Quelles sont aussi les causes les plus fréquentes de port de lunettes ? Et que penser des lentilles pour les jeunes enfants ? De 0 à 12 ans, le point de vue d'un opticien exerçant à Lyon depuis plus de 30 ans. Reportage également auprès de CP et CM1 de l'école Ste Ursule à Lyon, 5e.