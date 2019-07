Depuis 14 ans Thérèse Guichard -Godin et son mari oeuvrent dans l'antenne associative ''Enfants sourds du Togo'' association attachée à L'Appel depuis 2017. Dans ce petit pays d'Afrique inséré entre le Ghana et le Benin les enfants de l'école Ephphata de Lomé sont pris en charge pour leur handicap. Leur surdité dès la naissance est un véritable barrage dans l'insertion familiale. Grâce à l'association et de professionnels de santé l'espoir renait!



Pied: L'association ne peut cependant continuer sa mission qu'avec l'aide de donateurs. Si vous souhaitez les aider, ou obtenir des informations, vous pouvez téléphoner au 06 80 35 62 18 ou 06 44 20 28 02

Les dons peuvent être fait par chèque et libellé au nom de'' l'Appel Togo''