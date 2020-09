Enquête sur l'origine de la pandémie du SIDA

Eric Delaporte, Professeur de maladies infectieuses et tropicales à la faculté de médecine et au CHU de Montpellier, directeur d’une unité de recherche internationale sur le virus HIV, dans le cadre de l’IRD, l’ Institut de Recherche pour le Développement, et de l’INSERM. Son équipe a identifié le lieu et les modalités de transfert du virus du SIDA du chimpanzé à l’homme. Il nous raconte l’histoire passionnante de cette découverte essentielle.