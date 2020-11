Enquête sur l'origine de la pandémie du SIDA

Eric Delaporte est professeur de maladies infectieuses et tropicales à la faculté de médecine de Montpellier, directeur d’une unité de recherche internationale sur le virus HIV, dans le cadre de l’IRD, l’ Institut de Recherche pour le Développement, et de l’INSERM. Il nous explique les circonstances, alors q'u'il était coopérant au Gabon, qui l'ont mis sur la piste de l'origine de la pandémie du SIDA. Il travaille aujourd'hui sur les épidémies d'Ebola en Afrique et la pandémie du coronavirus 19.