Enquête sur les produits Bio

Le marché du Bio connaît une croissance insolente depuis quelques années. Les parts de l’agriculture biologique ne cessent d’augmenter par rapport à celles de l’agriculture traditionnelle. Mais derrière cette santé éclatante du secteur, manger bio est-il plus sain pour les consommateurs ? Et pour quel coût ? Avec quels impacts sur l’environnement ? Début d'explication, en compagnie de Pascale et Pierre Besnard, de l'UFC Que Choisir.