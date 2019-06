Entre ciel et terre, du lien humain au delà des peurs

Avec Mickaël Dubois, ancien enseignant, fondateur des Compagnons du Vent, entreprise de vols

en montgolfière, nous découvrons l' association Allons plus haut et à travers l' histoire de sa

création et de son action nous partons pour une aventure humaine et de fraternité.

Créée en mars 2018 à son initiative l'association propose à des personnes en situation de

handicap et à des jeunes en situation de rupture de faire ensemble l' expérience d' un vol en ballon.

Avec le travail de toute une équipe soudée par des valeurs de partage et de transmission, entre

ciel et terre les difficultés et les peurs s' envolent.

https://www.facebook.com/asso.allonsplushaut/



Mickaël Dubois

mickael@compagnons-du-vent.fr