Le programme " Entrepreneurs dans la ville " arrive chez nous à Saint-Etienne, en partenariat entre l'association " Sport dans la ville " et l'Ecole de Management de Lyon, campus de Saint-Etienne !

Offrir aux jeunes des quartiers une formation et un accompagnement pendant 24 mois pour créer et faire vivre leur projet d'entreprise, c'est l'ambition de ce programme qui va démarrer en mars à Saint-Etienne.