Enzo Enzo revient en "Eau calme"

Enzo Enzo c’est un timbre de voix apaisant et une élocution qui vous apportent au creux de l’oreille des mots doux. En scène c’est une fantaisie et une générosité qui jouent en équilibre avec l’élégance et la poésie des chansons qu’elle porte. Interprète touchante, Enzo Enzo transmet les textes et compositions d'auteurs et de compositeurs qui lui bâtissent un répertoire exigeant depuis 1990 à travers 7 albums de chansons qui semblent écrits d’une même main. Interprète élégante Enzo transmet depuis plus de trente ans, sa sensibilité avec des textes délicats.

D’abord bassiste du groupe Lili Drop, une « Victoire de la musique » en tant qu’artiste féminine pour « Juste quelqu’un de bien » , une dizaine d’albums, des concerts en France et à l’étranger, Enzo chante entre autres tour à tour Romain Didier, Marie Nimier, Pascal Mathieu et Allain Leprest. Aujourd’hui, c’est un nouvel album, pur et intimiste « Eau calme » enregistré en 2020 et créé en résidence à la Scène Nationale d’Annecy en 2021. Arrangé par 2 guitaristes on y retrouve des musiques et des textes de Art Mengo, Marie Minier, Romain Didier, Marc Estève, Kent…et un duo avec Stacey Kent . Un voyage musical qu’elle défendra sur scène en trio !

EAU CALME

Je voulais enregistrer avec ces musiciens-là, dont l’empreinte influence mon interprétation. Un moment en eau calme pour changer des tourbillons qui ne manquent pas de s’offrir à nos parcours de vie. Jouer en duo permet un échange fort. Les concerts donnés en guitare voix au fil des dernières années m’ont inspirée un album épuré, clair, proche. La personnalité et le toucher des guitaristes Lucien Zerrad et Eliott Weingand, ont été la source du son de cet album, nourri de confiance et d’un attachement réciproque pour créer un climat naturellement intime. Ce répertoire rassemble chansons inédites ou d’albums antérieurs ré-arrangées du répertoire de Romain Didier et de Kent Les textes réunis sont signés Pascal Mathieu, Marc Estève, Juliette Andrea Thierrée, Remo Gary, Allain Leprest, Marie Nimier, Kent, K Ternovtzeff. Les compositions Art Mengo, Romain Didier, Claude Mairet, François Bréant, Kent, Alvaro Bello,