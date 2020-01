Epidémies émergentes : l'Institut Pasteur en première ligne

En quelques semaines à peine, plus de 150 morts sur plus de 6000 cas d’infection avérés. De son point de départ en Chine à sa propagation dans le monde, l’épidémie de coronavirus défraie actuellement autant la chronique qu’elle l’effraie.



En tant que Centre National de Référence pour les Coronavirus et avec sa cellule d’intervention d’urgence, l'Institut Pasteur est en mesure de réagir n’importe où dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 lors de ce genre de crise sanitaire.