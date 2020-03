Episode 2 : Des oies, des soupes et la famille

L’occasion d’observer plus attentivement le ciel que d’habitude, de respirer un grand coup et d’apprécier ce temps plus calme que notre quotidien non confiné. Apprécier cette fenêtre en famille, avec enthousiasme, grâce aux conseils d’Agathe que nous retrouverons dans quelques instants. Avant cela, il est question de solidarité et d’oies sauvages, pour notre deuxième numéro !

---

Culture – Film

À celles et ceux que les envies de liberté démange, le cinéma reste un des meilleurs moyens de s’évader. Optons aujourd’hui pour la voie des airs avec l’Envolée Sauvage. 1996, Amy, une jeune fille dont les parents sont divorcés, se retrouve au Canada, chez son père , après un accident de la route. Ce dernier est un brin excentrique : inventeur raté, artiste moderne et écolo invétéré. Nous sommes dans les années 90, donc l’écolo, il s’habille comme il peut (quand il s’habille...), il vit dans une petite ferme et il porte une barbe, comme il peut également. La forêt proche de la ferme est en train d’être rasée pour faire place à du béton. Un jour qu’Amy se balade au milieu des troncs abattus, elle trouve des œufs, des œufs d’oie sauvage, qu’elle va recueillir et mettre au chaud, dans la grange. S’en suit l’éclosion, l’apprivoisement et le début de l’aventure. Une aventure volante d’un millier de miles pour apprendre aux jeunes oies à migrer, Amy devant, à 13 ans, déjà endosser le rôle de la mère pour ses petits amis à plumes. Des paysages sauvages ou urbains, les prises de vues sont saisissantes et ce film n’est pas dénué d’humour. Au milieu de tout ça, plusieurs liens se tissent, s’entremêlent, entre Amy, adolescente en crise, et son père, militant rêveur et un peu immature, les amis de ce dernier, les enjeux de sauvegarde de la biodiversité (mais je le redis, en 1996 nous n’étions pas prêts à présenter les choses comme ça…). C’est peut être aussi l’occasion pour nous de replonger dans une autre vision de l’Amérique du Nord, qui semble déjà loin de ce que l’on nous renvoi aujourd’hui...

Spiritualité - Christian Du Halgouët

Aujourd’hui, le père Christian du Halgouët souligne le bel élan de solidarité qui s’organise malgré les difficultés de la situation, à l’égard des personnes les plus exposées : les sans-abri.

Vie Quotidienne – Organisons le confinement en famille

Dans le Pod’sitif, nous partageons des astuces, des regards sur cette période de confinement et après les étirements, quelques mots d’organisation avec Agathe Gaumé.

Météo

L’ambiance reste agréable pour ce vendredi soir, peut-être un peu plus nuageuse dans le nord Sarthe, à l’image de ce week-end où la grisaille devrait revenir le matin, avant une nouvelle place au soleil l’après-midi.

10 à 12° ce soir,

Demain matin : 8 à 10°

Samedi : 12° pour Bonnétable, 13° au Mans et Connerré, 14° pour Ecommoy et Malicorne et 15° à La Flèche

Dimanche : 10° pour Sillé le Guillaume, 11° au Grd Lucé, 12° à Coulaines et au Lude