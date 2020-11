Erwan Le Morhedec avocat bloggeur de koztoujours, tu m'intéresse!

Le blog koztoujours est créé en 2005, à la suite de la publication des résultats du référendum français sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. À ses débuts, le blog a une connotation politique. Rapidement, cependant, l'évolution personnelle d'Erwan Le Morhedec, le contexte français et spirituel apportent un changement dans les sujets abordés, l'auteur y exprimant clairement son catholiscisme. Ce blog devient progressivement l'un des plus lus parmi les publications catholiques, avec environ 3 000 visiteurs quotidiens en 2011, et environ six billets publiés par mois, ce qui constitue un total de 1 500 billets, commentés environ 80 000 fois fin 2015.

L’important n’est pas de réussir, ce qui ne dure jamais, mais d’avoir été là, ce qui est ineffaçable. Une phrase de Jacques Maritain[3], en exergue de ce blog depuis son ouverture et ci-contre, me guide encore aujourd’hui. Erwan Le Morhedec

Le blogueur catholique le plus lu passe au livre avec un bilan de dix ans de réflexion et d'évolution personnelle sur la toile. Sur nombre de dossiers chauds dans l'Église ou cruciaux dans le monde, Erwan Le Morhedec adopte une ligne de crête avec un ton très juste. Le livre d'une génération (celle des quadras) de tous âges. La procure - Koztoujours, Ca ira mieux demain

L'avocat aborde les fondements théoriques et historiques de l'idéologie identitaire, qu'il qualifie d'anticatholique. Il évoque les figures de Clovis, de M. Barrès, de Léon XIII ou de Benoît XVI et démontre que cette pensée résulte davantage de l'exploitation d'une angoisse que d'une réaction chrétienne, y opposant le message du Christ et celui de saint Augustin. Identitaire, le mauvais génie du christianisme



