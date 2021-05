1968 : Et la Vierge apparut en Egypte…





Nous sommes en 1968, un mois avant les fameux évènements de mai qui entraineront en France et en europe une profonde crise civilisationnelle et spirituelle.



Dans la nuit du 2 au 3 avril, dans le quartier de Zeitoun au Caire, Farouk Atwa, un garagiste musulman sort, s’accroupit contre la porte de son garage et allume une cigarette.