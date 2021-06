"Et les enfants seront bien gardés" avec Ségolène Stock

Ségolène Stock débute sur les planches en 2002 avec une troupe amateur reprenant les classiques du répertoire de la comedie (le Père Noël est une ordure, papy fait de la résistance...). Elle confirme son choix professionnel en s’inscrivant à l’Acting Studio, dirigée par Joelle Sevilla, qui lui propose très vite de rejoindre l’équipe de « Cuisine et dépendances » produite à Avignon et mise en scène par Jacques Chambon. Ce sera le début d’une longue série de collaborations avec les différents cafés-theatres Lyonnais tels que le Boui boui, le Complexe du rire, le Comedie Odeon avec lesquels elle travaillera sur une trentaine de pièces à succès dont La maitresse en maillot de bain et Arrête de pleurer Penelope. Segolène Stock expérimente aussi un théatre plus dramatique avec Les monologues du vagin mise en scène par Dominique Deschamps. Jusqu'à l'écriture en 2019 de sa première comédie Famille pour tous … "Et les enfants seront bien gardés ! .



Trois comédiens virtuoses qui incarnent 12 personnages de trois générations dans une tornade folle et déjantée sur la famille. La famille moderne vient percuter la famille traditionnelle et tout s’emballe. Mais comment s’y retrouver quand papa et maman font n’importe quoi ? De situations cocasses en escalade de quiproquos, de trahisons en révélations, la troupe de Ségolène Stock (Une semaine pas plus, J’aime beaucoup ce que vous faites, La Maîtresse en maillot de bain) mise en scène par Bruno Fontaine (Le Porteur d’Histoire) nous envoie d’éclats de rires en surprises pour une joyeuse remise en question de nos préjugés.

« Ségolène Stock propose une comédie bien troussée sur les déboires d’un homme moderne délaissé par sa compagne partie vivre avec une autre femme. […] Les trois comédiens sur scène incarnent tous les rôles avec une énergie remarquable. Ils donnent à cette comédie moderne, joliment écrite, toute sa drôlerie. » Le Progrès