Et si ensemble nous aidions les sans-abri à changer de vie ?

Le Pape François dit que la dignité humaine repose sur 3 piliers que sont Une Famille, Un Travail et Un Toit !



L’association Toit à Moi propose un logement, un accompagnement et la mise en place de liens sociaux pour les sans-abri qui le souhaitent ! Découvrez comment Denis CASTIN a créé cette association et soutenez ce projet sur www.toitamoi.net !