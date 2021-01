Et si.. le nouvel album de Noga, artiste suisse , se met au diapason de nos énergies actuelles

Noga, née le 26 août 1961 à Genève est une chanteuse auteur compositrice suisse active à la fois en tant qu'artiste et pédagogue : Née en Suisse de parents venus d’Israël, Noga fait partie des chanteurs auteurs-compositeurs romands qui tournent régulièrement hors de leur pays. Elevée dans plusieurs langues, elle pratique le genre chanson en faisant jouer des sonorités contrastées. La chanteuse, auteur-compositeur, doublée d'une pédagogue, se produit sur les scènes de Suisse et compte plusieurs CD à son actif .

Après un enseignement classique (piano et chant) au Conservatoire de musique de Genève, Noga poursuit en parallèle une filière artistique et des études de Droit. Elle devient avocate et exerce pendant quelques années sans arrêter la musique, le chant et les expériences de scène, avant d’oser imposer clairement sa voie. Elle finit par abandonner le barreau. Désormais, elle axe ses projets autour de la voix, de ses pouvoirs bienfaisants et transformateurs et notamment de ses effets sur le développement de la créativité…

Noga est à l’origine de la pédagogie Sonoga appliquée à Catalyse : Elle anime régulièrement des ateliers, notamment les circle songs et impro+ et s'emploie à promouvoir la "créativité heureuse" à travers trois leviers d'action : l'éducation / le soutien à la scène vivante / la médiation culturelle. Elle dirige notamment l'école de chant/théâtre/improvisation (plus de 250 élèves) qui enseigne selon une pédagogie qu'elle a développée avec son équipe la pédagogie Sonoga.



ET SI...

Avec Patrick Bebey et Olivier Koundouno

Nourrie de sa proximité avec les traditions orales et de son parcours au théâtre et au cabaret, Noga, conteuse-griotte, aime raconter ses histoires sur les rythmes métissés des musiques ancrées à la terre et aux éléments. «S’il y a plus d’espoir, il y a plus d’humanité». Noga déroule ses chansons comme l’on craquerait l’une après l’autre un bouquet d’allumettes. Et parvient, en résonance avec les fragments de vie de chacun, à apaiser les doutes et les peines, à mesure que s’y fortifie le muscle de la joie.