Et si on se calmait un peu avec les injonctions ?

Manger sain est une injonction contemporaine chez les consommateurs. Le lien entre alimentation et santé étant désormais complètement avéré, nous devons prendre soin de notre corps et de notre capital santé en mangeant mieux. Mais peut-être pas au détriment du plaisir de manger et de partager de bon moments, on fait le point avec Yanne Boloh.