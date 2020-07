« Et un jour Dieu vous a parlé ? »

Je réalisais un documentaire sur la vie monastique au désert. Parmi ces hommes il y avait un moine de 95 ans que l’on considérait comme le saint du Monastère. Mais un saint dont on ne savait pas grand-chose tant celui-ci restait discret et humble, sauf que parfois pour lui le ciel s’ouvrait et que Dieu parlait à son coeur. Seul un jeune moine avait recueilli quelques confidences du vieil homme.

Quand j’étais entré dans son ermitage, je m’étais effectivement trouvé en présence d’un vieillard tout simple, à la grande barbe blanche et au rude accent qu’il avait conservé de son pays d’origine.

Il me raconta sa vocation dès l’enfance, puis son long cheminement dans différents endroits avant d’arriver enfin ici voici une cinquantaine d’années, dans ce lieu où il était heureux.