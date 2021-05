Etonnant gingembre

La racine de gingembre relève certains plats, nos smoothies s'enrichissent de sa saveur piquante et de ses vertus digestives. Mais connaissez-vous tous les bienfaits du gingembre ? Que dit la recherche scientifique ? Et l'huile essentielle de gingembre, savez-vous quand, pourquoi et comment l'utiliser ? Découvrons cette étonnante racine de gingembre ...