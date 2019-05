Etre mère à 40 ans

On ne l'attendait plus. Et ça a été la surprise. En France, 5% de femmes sont devenues mamans" autour de la quarantaine. Un phénomène qui reste encore un peu tabou et qui suscite de nombreuses questions, voir angoisses autour du déroulement de la grossesse et de l'accouchement. Qu'en est-il de ces craintes ? Réponses et témoignages dans "Avoir un enfant à 40 ans (ou presque)" publié aux éditions Eyrolles, à l'initiative de deux mamans "quarantenaires" et épanouies !

