Etre parent : entre ADN et adoption

Est-on si différents lorsqu'on fait partie d'une fratrie et que ces frères et soeurs ne vous ressemblent ? Pour Augustin, il semblerait que non. Même si ces premières années, au sein de sa nouvelle famille, furent autant pavées de doutes que de bonheur....Avec la voix d'un autre Augstin dans le rôle... d'Augustin !