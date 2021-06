Être unique et pluriel. Des chemins qui mènent à soi.

Dans le même temps que nous traçons notre parcours, notre essence émerge et les aspirations, qui nous portent, reviennent comme un leitmotiv au travers d’expériences diverses.

Naît-on ce que l’on est ou le devient-on ? Classique ? Essentiel.

Accueillir les humains, partager un espace, écouter, entendre, regarder, parler, recevoir.

Quand d’un métier à l’autre, d’une expérience à l’autre, d’une rencontre à l’autre, notre être nous accompagne et accueille d’autres êtres…

Nadia Foisil reçoit Claire Pacaud, âme et sourire de la maison d’hôtes La Forge du Roy à Blois.