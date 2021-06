Euro low vision song contest

VIEWS International AISBL, en coopération avec la Fédération allemande des aveugles et malvoyants, organise le premier concours européen de musique pour les musiciens malvoyants : le concours international de la chanson basse vision.



Faire et écouter de la musique est un élément central de la vie de nombreuses personnes aveugles à travers le monde. Cependant, il n'est pas facile de présenter son art en public lorsqu'on est malvoyant. En raison du boom pandémique des événements en ligne, nous avons maintenant la possibilité de réaliser le rêve de nombreuses personnes aveugles de présenter leur propre chanson à un large public. Il s'agit d'une occasion unique et inédite d'échange culturel transfrontalier.