Exploitation Guiloiseau: dans leurs cochons tous est bon!

Toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir une entreprise

membre du label Produit en Anjou. Cette semaine, nous parlons d'élévage porcin avec la ferme de Vilguenais, née en 1982, au Vieil Baugé. Béatrice et Jean-Louis Guiloiseau élève un milliers de tête qu'ils engraissent avant de les transormer en paté, jambon, saucisses et autres victuailles...Ils font naître leur porcelets à la ferme. Quant à l'alimentation, ils ont choisis d nourrir leurs bêtes avec des céréales cultivées sur place, pour assurer la qualité et la traçabilité de leurs produits.