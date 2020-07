In Extenso, cabinet comptable de proximité

RCF reçoit Guillaume Cauchard, co-dirigeant du bureau angevin d'In Extenso. Ce cabinet d'expertise comptable emploie 50 collaborateurs localement. Et plus de 5000 salariés sur le territoire français. La marque" Produit en Anjou" lui permet de rappeler qu' In Extenso fait figure de leader dans son métier ... Tout en restant implanté au coeur des territoires. Bref, un acteur de proximité.