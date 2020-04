Faire le plein de vitamine D

Vous avez besoin de vitamine D, surtout en cette période de confinement durant laquelle il est plus compliqué de s'exposer au moins 20 minutes par jour au soleil. Et nos filières pêche et aquaculture ont besoin de votre aide : ça tombe bien puisque fromages, jaune d'oeuf et surtout poissons gras sont d'excellentes sources de vitamine D. Alors pourquoi se priver ?