Faire un enfant sans père: une rupture anthropologique majeure

Le Docteur Gemma Durand, dans sa réflexion médicale, éthique et philosophique, porte un regard critique sur le projet de loi d'élargissement de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes car il bouscule pour les anthropologues un certain nombre de "butoirs de la pensée": la différenciation sexuelle, l'importance du père, le respect dû au déroulé du temps, l'importance pour l'enfant du récit de vie qu'il est en droit de connaître.