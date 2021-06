Faisons baisser la facture d'électricité et de gaz

Alors que le tarif réglementé du gaz va disparaître (en 2023), et que le tarif réglementé d’électricité a augmenté de 50% depuis 10 ans, l’UFC-Que Choisir entend, une nouvelle fois, permettre au plus grand nombre de profiter de prix attractifs et d’une sécurité juridique pour leurs contrats de fourniture de gaz naturel et d’électricité, avec la campagne " Énergie moins chère ensemble ". Les explications d"Armandine Brulé, stagiaire juriste à l'UFC Que Choisir de la Sarthe. Elle est au micro de Françoise Grimard.