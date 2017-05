Famille et maladies psychiques

En France, 2 millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères et persistants. Les maladies psychiques représentent 5 des 10 pathologies les plus préoccupantes du 21ème siècle.

Le rôle des familles est essentiel car c’est à elles qu’il appartient de gérer au quotidien la vie de ces personnes sous tous ses aspects : affectif, relationnel, médical ou administratif. L’Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) est une association nationale reconnue d’utilité publique, importante puisqu’elle regroupe 15 000 membres. Elle s’est donné pour objectifs d’aider les familles à faire face à ce défi quotidien qu’est la maladie psychique.

Deux représentants de cette association, eux-mêmes parents de malades, Marie Moutard et Philippe Rocca, nous parlent des actions entreprises au profit des familles de personnes atteintes de schizophrénie, d’états borderline (psychose maniaco-dépressive) et autres affections psychiatriques. Cela concerne toutes les périodes de la maladie, dès les premiers signes inquiétants, là où émergent dans les familles beaucoup de questions sans réponse. L’isolement de ces personnes et de leurs familles est un facteur aggravant contre lequel il est capital de lutter. Certes, les familles sont aidées par les structures médicales, les structures d’aide sociale ou médico-sociale mais l’organisation et la coordination sont des éléments importants dans lesquels l’expérience de l’association est importante.

C’est un enjeu de société que les personnes vivant avec des troubles psychiques puissent accéder aux soins, aux droits sociaux, à l’éducation, au logement, à l’emploi. La solution est politique et l’UNAFAM a interpellé sur ce sujet les candidats à l’élection présidentielle. L’UNAFAM soutient aussi la recherche sur ces maladies psychiques avec l’organisation de colloques recherche et la remise d’un prix.

Il est nécessaire d’apprendre à faire face à la maladie psychique qui s’inscrit dans la durée. Les conduites à adopter ne sont pas innées. L’accueil des familles, une des priorités de l’UNAFAM, est exercée par des adhérents bénévoles formés à cet effet et eux-mêmes confrontés à la maladie d’un proche.

L’UNAFAM est à la disposition des familles en Gironde, elle peut être contactée par téléphone au 05.56.81.44.32 et tous les renseignements sont sur le site local : http://www.unafam.org/33

Pour en savoir plus, écoutez les représentants de l'UNAFAM au micro de Dominique Jaubert dans "Notre santé" le mercredi 3 mai à 11h30 puis le samedi 6 mai à 11h sur RCF Bordeaux 88.9FM, puis en podcast ci-dessous