Famille recomposée : comment trouver sa place en tant que beaux-parents ?

Aujourd'hui, un enfant sur 10 vit avec un père ou une mère qui n'est pas le sien ou la sienne. Et parfois, l’arrivée d’un nouveau ou d’une nouvelle venue a du mal à passer. Alors comment préparer son entrée ? Quel rôle jouer vis-à-vis des enfants de son nouveau conjoint ? Quelles relations aussi face à l’ex ? Des pistes avec Capucine Couchet, conseillère conjugale et familiale au sein du Cler, Amour et Famille.

Gros plan aussi sur "Vivlavie", un nouvel atelier destiné aux parents et enfants pour aborder ensemble et en une après-midi toutes les questions liées à la puberté. Le Cler recherche aussi des intervenants bénévoles pour animer des rencontres en milieu scolaire autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle. Une expérience forte et utile, qui peut déboucher éventuellement sur du salariat. Renseignements sur www.cler.net