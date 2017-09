10 ans de la fête de la pomme de terre

Tous les lundis à 12h10 et 19h35; le samedi à 10h34

Savoir regarder les bons côtés de notre monde car dans nos villes et nos villages, nos paroisses, les associations et les entreprises il y a des gens qui se bougent, prennent des initiatives, montent des projets caritatifs, solidaires, culturels et tissent du lien social. Une émission pour vous faire du bien et vous donner des idées pour agir là où vous vivez.