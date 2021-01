1/3 des aliments produits par an sur la planète est jeté ou détruit

Aujourd'hui, Comme Un Midi vous invite à approfondir le soin de vos pieds. Pour cela, Céline, notre kinésithérapeute, nous présente la reflexologie plantaire, et ses origines... anthiques !



Un jeu de dés et de cartes coloré, qui va plaire à toute la famille, c'est la sélection de Sylvain et de la boutique Ekoloustic.



Enfin, ouvrons les oreilles sur le gaspillage alimentaire : 1/3 des aliments que l’on produit par an sur la planète est jeté ou détruit.

Que ce soit en France comme ailleurs, Anaïs nous décrypte la situation, avec des chiffres... ahurissants !