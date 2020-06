Pour répondre quotidiennement aux besoins du cerveau des petits comme des grands, il est primordial de lui accorder quelques pauses. Des pauses cérébrales, ou récréations. De courtes activités qui permettent au cerveau de se reposer pour ensuite être plus actif et opérationnel.



Pour en parler, et pour nous donner quelques exemples de temps ludiques et créatifs à réaliser avec les enfants, Agathe Gaumé reçoit Marie Poulhalec, auteur de " 52 pauses créatives et ludiques pour les enfants ", un livre paru aux éditions Jouvence.