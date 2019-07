aborder la sexualité avec nos fils, quel bonheur !

80% des jeunes de 14 ans ont été confrontés à des images pornographiques. Afin de donner un message clair et beau sur la sexualité, l’amour entre l’homme et la femme, sur le corps qui n’est pas une chose mais une personne, nous, parents devons établir le dialogue avec nos enfants sur ce sujet pas évident.



Raphaël, Jean-lin et Charles Arthur viennent en parler avec nous !



Les ateliers XY pour les fils et leur papa et le cyclo-show pour les filles et leur mère, sont des moments pour aborder ces questions. Si vous aussi, vous souhaitez participer ou organiser un atelier XY, rendez-vous sur le site cycloshow-xy.fr