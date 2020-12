Abracadabric, rénovation de jouets à Trévoux, et le livre au confin des contes

Porté par l’association d’insertion VALHORIZON à Trévoux, l’atelier de revalorisation des jeux et jouets ABRACADABRIC s’est donné pour but de redonner de la valeur à ceux-ci ,en les nettoyant et les ré-emballant.Il emploie des personnes en réinsertion sociale. Alexandra DELPRAT encadrante technique présente cet atelier qui bourdonne d’activité en cette période de Noël .

Pour vous renseigner , vous pouvez consulter le site internet www.abracadabric.fr

Pétrek, artiste, présente le livre "au confin des contes" édité par "le chêne bleu" au profit du secours populaire. Commande sur le site de la maison d'édition