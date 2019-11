Accompagner son enfant zèbre, à haut potentiel ou Asperger, par Jasmine Gage

L'enfant à haut potentiel est souvent une énigme pour les personnes non informées. Il est intense, hypersensible, hyperesthésique, épris de justice, rétif à l'autorité. Le lien affectif est primordial dans sa vie et dans ses apprentissages. Il a besoin de mettre du sens dans chaque chose. Il a souvent besoin de se ressourcer, car il est hautement fatigable. Tel une éponge, il absorbe très facilement les émotions d'autrui. Le livre de Jasmine Gage regorge d'informations pour mieux comprendre cet enfant hors normes, ainsi que d'astuces concrètes pour l'accompagner dans la douceur et la sérénité.