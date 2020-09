Accueillir nos émotions pour en faire des alliées

Les émotions sont souvent vues comme perturbatrices de notre quotidien. Ressentir de la peur, de la tristesse ou de la colère peut quelquefois paraître comme inconfortable et insécurisant.

Pour Patrick Bobichon, thérapeuthe Vittoz, les émotions peuvent devenir nos alliées si on apprend à bien les accueillir.

Comment? En en faisnat des alliées grâce la flexibilité émotionnelle comme l'explique Patrick Bobichon:

"Avec le Vittoz, on ne cherche pas uniquement à ressentir des émotions dites positives, mais à développer une relation positive à nos émotions. Car les études scientifiques ont montré que c’est la capacité à nous ouvrir à un plus large panel d’émotions, à travers la flexibilité émotionnelle, en apprenant à sentir dans son corps nos émotions, à demeurer et consentir à vivre telle émotion même difficile dans l’ici et maintenant, qui apporte l’état de bien-être et la santé durable.

Car croire que nous pourrions gérer nos émotions, comme on pourrait gérer ses comptes ou une équipe en entreprise, cela laisserait entendre que nous pourrions avoir la maîtrise de nos émotions, par le truchement de notre jugement ou du contrôle mental, qui validerait quelles sont les émotions que je m'autorise à ressentir et exprimer, et à l’inverse celles que je devrais écarter ou refouler. Cette attitude de jugement de contrôle de nos émotions développe plutôt une rigidité psychologique et émotionnelle.

Or, avec la Méthode Vittoz, nous allons apprendre à accueillir nos émotions en développant notre qualité de présence attentive dans l’instant présent, en apprenant à ne pas juger nos émotions, en levant le jeu des étiquettes sur les émotions dites « positives ou négatives ». Il existe un grand paradoxe en psychologie : plus je refuse une émotion, et plus elle va enfler et prendre de plus en plus de place, jusqu’à m’envahir ou au contraire être refoulée au plus profond de mon inconscient, et revenir plus tard sous la forme de symptômes psychosomatiques. A l’inverse, plus je laisse de la place à une émotion même difficile dans l’instant, et moins elle prendra toute la place.

Avec le Vittoz, on va surtout apprendre à vivre nos émotions, non pas avec notre tête, mais en les vivant d’abord dans notre corps, lieu d’expression et de résonance de nos émotions. Notre corps, en tant qu'espace limité et contenant, nous permet de mieux canaliser l'énergie de nos émotions, pour ensuite les identifier et les utiliser afin de pouvoir poser des choix et des réponses plus conscientes et libres, et sortir de certains automatismes ou réactions inconscientes répétitives.

La méthode Vittoz est une approche psychocorporelle basée sur la redécouverte de nos cinq sens, l’accueil de nos sensations, la conscience de nos actes, dans l’ici et maintenant. Elle utilise des exercices simples qui s’intègrent dans la vie quotidienne, contribuent à lui donner plus de sens et génèrent un plus grand plaisir de vivre.

Les recherches scientifiques menées depuis 8 ans par l'Université de Psychologie de Grenoble-Alpes par la chercheuse Rebecca Shankland sur la méthode Vittoz à travers le programme FOVEA (Flexibilité Ouverture Vittoz Expérience Attentive) a permis de mettre en évidence des effets de la méthode sur la réduction du stress et de l'anxiété, l’amélioration du bien-être, des capacités d'attention, de mémorisation et de flexibilité émotionnelle."

Contact:

Patrick BOBICHON

Praticien de la psychothérapie Vittoz

Instructeur FOVEA

Coordinateur de l'étude nationale FOVEA pour l'IRDC

Pour Particuliers, Groupes et Organisations