Lucinda et Jean ont 4 enfants dont 3 qui sont handicapés de naissance. Si ce n’est pas forcément facile tous les jours, ils sont loin de se lamenter et ils ont beaucoup d’amour pour leur famille. Désireux de partager autour d’eux cette énergie, ils nous parlent de l’association « Agir pour un sourire » et des événements qu’elle gère pour donner ou redonner sourire, non seulement aux enfants en situation de handicap, mais aussi à tous ceux qui veulent bien aller à leur rencontre.