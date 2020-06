Agriculture: quelle place pour la femme au sein de l'exploitation?

Depuis plus de 10 ans, l'association Dfam 03 (Développement féminin agricole moderne de l'Allier) réfléchit sur le rôle et la place des femmes au cœur des exploitations agricoles. Juliette Moyer (RCF Allier) est allée à la rencontre des membres de Dfam 03 : Élisabeth, Vilma, Donatienne ou Mylène. Des femmes qui mènent un combat pour la reconnaissance de leur métier, en tant qu'agricultrice et en tant que femme.



5 à 6.000 femmes de, filles de ou sœurs de travaillent en agriculture, sans statut ; invisibles administrativement, elles n'en restent pas moins le pivot de ce que l'on appelle la famille agricole

"être au four et au moulin"

365 jours par an elle assure la traite. Élisabeth est installée à Theneuille (Allier) avec son mari Jean-Marc. Ses journées commencent tôt, dès 6h30 elle jongle entre travaux ménagers et agricoles. Il faut d'abord traire et nourrir les vaches, des tâches que les époux se répartissent avec l'aide d'un salarié. "Cette gymnastique de jonglage, être au four et au moulin... c'est pas que le travail, c'est tout ce qui tourne autour pour assumer."

LA FAMILLE AGRICOLE, UN MODÈLE EN MUTATION

Comme Élisabeth, elles sont des milliers en France, à avoir choisi le milieu agricole. Si le quart des exploitations aujourd'hui sont dirigées par des femmes, on pensent que 5 à 6.000 femmes de, filles de ou sœurs de travaillent en agriculture, sans statut. Invisibles administrativement, elles n'en restent pas moins le pivot de ce que l'on appelle la famille agricole. Un modèle que les mutations sociétales remettent aujourd'hui en cause.



©Juliette Moyer / RCF Allier - Donatienne, René et leur fils Charles, famille d'agriculteurs, et Marylène leur voisine

Transformations sociétales dans un secteur en crise

Depuis son installation en France en 1985, Vilma, jeune retraitée originaire des Pays-Bas, a pu constater combien le secteur a changé. Elle déplore "le non-respect du travail" et la baisse des salaires. "Je trouve les agriculteurs d'aujourd'hui très courageux !"

Émission d'archive diffusée en février 2018