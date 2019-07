Albane et Marie-Line font le bilan de la saison

Marie-Line Stenger est mère de 3 enfants et grand-mère de 2 petits-enfants

Elle est également psychotérapeute à Lambersart dans le Nord, et propose des thérapies par l'art-thérapie, le coaching scolaire, la gestion mentalele, la graphotérapie…

Elle ecris également des livres sur le sujet.

Mariée mère de famille, Albane Cassagnou a 6 enfants ont entre 22 ans et 8 ans, l’évantail est assez large et lui permet de se poser beaucoup de questions auxquels ses invités lui apportent beaucoup de réponses. Elle a animé les chantiers éducation qui sont une émanation des AFC (Association Familiales Catholiques) dans le Nord qui sont des groupes de travail de mères de famille qui se mettent en chantier pour leur famille

Et auparavant, Albane travaillait dans la communication institutionnelles et les relations presse.

​Elles travaillent en binôme depuis 3 ans.



L’émission est née en même temps que RCF Nord de France

Créée par Brigitte de Baudus et Lorraine Laparra, elles l'ont animé en binôme pendant 10 ans.

Elles font parties des 80 bénévoles qui font vivre la radio, en plus des 8 salariés.

Vies de famille vous donnent rendez vous au mois de juillet, uniquement mercredi et samedi,

et toute l’année les mercredi à 11h30, vendredi à 20h00 et samedi à 9h30.

BOnnes vacances et vivement la rentrée o