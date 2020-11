Alfonic. écrire sans panique le français sans orthographe.

Iconoclaste ? Non, réaliste et optimiste. L’alfonic est une écriture phonologique du français, un outil mis au point par le linguiste André Martinet et une équipe de linguistes, visant à rendre l’apprentissage de la lecture et de l’écriture plus décontracté. François-Xavier Nève a puisé dans sa riche expérience de linguiste, en collaboration avec sa fille et éditrice Wendy, et rend accessibles au grand public les notions de linguistique sur lesquelles se base l’alfonic.