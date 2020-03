Allaités… des années !, d’Ann Sinnott - entre mythes et réalités

Pleins feux sur l’allaitement au long cours, non tronqué, non écourté, dans cet entretien entre Ingrid van den Peereboom et Daliborka Milovanovic, éditrice chez Le Hêtre Myriadis. Pour écrire ce livre, Ann Sinnott, auteure britannique, a mené une enquête auprès de plus de 2000 familles réparties dans 48 pays et exploitant les théories sur le développement de l’enfant, la recherche en neurosciences, les découvertes de l’archéologie et de l’anthropologie. L’auteure relate la voix des familles. Un livre qui s’adresse aux personnes concernées par l’alimentation et la santé infantiles, ainsi qu’à ceux qui s’intéressent à la préhistoire et aux origines de la culture occidentale.