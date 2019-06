Amandine Marshall, archéologue, égyptologue

Quid de l’identité masculine ? Quelle est désormais la place des hommes dans la société et dans la famille ? En quoi les codes de la virilité ont-ils changé ?



Ne nous laissons pas prendre par l’image que les médias aiment véhiculer de l’homme !



L’histoire nous explique comment la place de l’homme évolue dans la société mais ne remet pas en question son identité profonde dans le plan de Dieu.





Le langage d’aujourd’hui — y compris dans l’Église — est devenu très féminin. Beaucoup d’hommes n’y trouvent plus leur compte. Sans porter de jugement de valeur, il importe de se rappeler qu’il y a une manière masculine de parler, de se parler, qui est différente de la manière dont les femmes parlent et se parlent. Il faut les deux.



Les pères de famille peuvent retrouver leur identité profonde à partir des figures que la Bible donne mais aussi par les vertus.

Père Alain Dumont