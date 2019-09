Apprendre, cela s'apprend

« Il n’apprend pas bien à l’école…. ». « On apprend à tout âge ». On sait l’ importance d’apprendre non seulement pour réussir sa vie mais aussi pour se maintenir en forme intellectuellement. Apprendre n’est pas inné : cela s’apprend. Avec Fabienne Ramond, coach et auteur d’ouvrages pédagogiques.