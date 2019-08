Ars et Fides, présence de la cathédrale

Une équipe de bénévoles accueille et guide les visiteurs à la découverte

de l'art chrétien, dans la foi qui l'a inspiré, et qui l'inspire toujours.

L'association est présente dans la cathédrale Saint Maurice ainsi que dans les églises de la Trinité et Ste Thérèse.

On en parle avec Charles Rieux, président de l'association.