Art martial "zen", jeu d'adresse pour les enfants et débarassage intelligent

Ce midi, une certaine idée du bien-être, qui passe par une pratique ancestrale et disciplinée d'un art martil à découvrir : le Taï Chi Chuan. Bienfaits pour le corp comme pour l'esprit, avec Céline Richecoeur, kinésithérapeute.



Un jeu à l'ambiance nordique qui demandera de l'adresse pour être le dernier viking encore en jeu, nous est proposé par Sylvain Paviot et la boutique Ekoloustic.



Enfin, si vous êtes un adepte de la décheterie, il est possible de changer de pratiques, lorsque vos meubles, objets divers et vêtements peuvent être utiles aux autres. Quelques bons réflexes avec Anaïs Radepont et Ekwana