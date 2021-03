Attention les genoux, coordination "selfie" et actions pour la planète

Santé : comprendre nos genoux, les luxations possibles et la façon de s'en prémunir, avec Paule Clément, notre kinésithérapeute.



Jeu : de drôle d'animaux qu'il va falloir aider pour qu'ils se prennent en photo, c'est "Photoshoot" et c'est un jeu d'ambiance à ne pas manquer, avec Corentin et la boutique Sortilèges.



Zéro Déchet : il y aura de quoi rythmer votre week-end, avec deux rendez-vous manceaux à ne pas manquer. Découverte avec Anaïs Radepont et Ekwana