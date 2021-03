Attention les reins, parole de pirate et lessives faites maison

Céline Richecoeur, kinésithérapeute, profite dune semaine qui leur est consacrée pour aborder la santé de nos reins, organes sensibles pour lesquels un problème sérieux peut être irreversible.



Que vaut votre parole ? Suffira t-elle pour vous donner accès au trésor des pirates ? Pour le savoir, laissez vous tenter par la sélection de Sylvain Paviot et Ekoloustic : Bluff Pirate, à partir de 6 ans.



Et si vous faisiez votre lessive maison ? Rien de plus simple après tout : lière, cendre, savon de marseille... Anaïs Radepont vous explique par où commencer