Au coeur de la "Maison de Marthe et Marie", osez l'aventure de la vie !

Attendre et mettre au monde son 1er enfant dans un environnement chaleureux et sécurisant, n’est-ce pas une aspiration partagée par toutes les futures mamans ! Mais quand famille et conjoints font défaut, la femme enceinte est alors en grande difficulté. L’Association « la Maison de Marthe et Marie » a eu l’idée de proposer une colocation solidaire, où futures mamans en difficultés et jeunes femmes volontaires vont partager leur quotidien.

Invitées : Marie-Gabrielle Delattre, responsable de la "Maison de Marthe et Marie" à Lille, et Anaïs, une jeune maman colocataire.

Contact : colocation-lille@martheetmarie.fr ou 07 69 91 56 30

Toutes les info sur https://www.martheetmarie.fr/projets-colocations/colocation-nord-lille/

Si vous souhaitez rejoindre la colocation, n’oubliez pas de parcourir avant la page rejoindre une colocation : https://www.martheetmarie.fr/rejoindre-une-colocation/

Enceinte, vous cherchez une colocation : https://www.martheetmarie.fr/nous-contacter/

Pour devenir volontaire : https://www.martheetmarie.fr/devenir-volontaire/

Pour devenir bénévoles : https://www.martheetmarie.fr/devenir-benevole/

Pour faire un don : https://www.helloasso.com/associations/la-maison-de-marthe-et-marie/formulaires/1/widget

« Cette expérience me fait grandir et m’apprend à découvrir au quotidien ma vocation de femme. Sans aucun doute, cette aventure sera un appui solide pour fonder ma propre famille. »

Sophie, volontaire 2013-2014