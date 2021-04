Au Mémorial d'Izieu

Le 6 avril dernier dans l'Ain, c'est en comité restreint et alors qu'il est fermé au public comme tous les musées, que le mémorial d'Izieu à procédé à la cérémonie commémorative de la rafle de 1944, qui a vu déporter 44 enfants et 7 accompagnateurs.

Ce dimanche 25 avril, c'est la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. L'occasion de vous emmener à la découverte du mémorial d'Izieu.